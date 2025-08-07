Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Freitagvormittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 257,60 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 257,60 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 257,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.642 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 180,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 42,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

