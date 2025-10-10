Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Börse

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 227,80 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 227,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 226,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.293 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 206,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 9,57 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 268,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie