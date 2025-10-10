Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Börse
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 227,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 227,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 226,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.293 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.
Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 206,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 9,57 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 268,63 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie
Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen