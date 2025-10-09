Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 228,60 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 228,60 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.011 Deutsche Börse-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 22,32 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 206,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,89 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,22 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 268,88 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa