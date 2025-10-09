Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag nahe Vortagesschluss

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 228,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 228,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 228,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 227,50 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,40 EUR. Zuletzt wechselten 6.578 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 29,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 206,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,22 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 268,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

