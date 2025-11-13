Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 209,00 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 209,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 208,80 EUR. Mit einem Wert von 209,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.184 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,81 Prozent. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 203,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,44 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,57 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

EU-Kommission ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien uneins

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingefahren