Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

17.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 231,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 231,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 230,80 EUR. Bei 232,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 83.256 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 21,30 Prozent niedriger. Bei 200,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

