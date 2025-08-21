Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tritt am Mittag auf der Stelle

Deutsche Börse im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 258,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 258,40 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 258,60 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 256,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.976 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 12,20 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.08.2024 Kursverluste bis auf 196,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 24,01 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

