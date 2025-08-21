Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Freitagvormittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 257,20 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 257,20 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,00 EUR nach. Bei 257,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 3.640 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 14,42 Prozent zulegen. Am 23.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 23,66 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

