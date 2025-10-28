DAX24.324 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.718 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.962 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit! Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kurs der Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

28.10.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 226,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
226,40 EUR -2,50 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 226,50 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 266.446 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,93 Prozent. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 9,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,21 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 259,75 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 13,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
10:21Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
10:21Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
10:11Deutsche Börse HoldWarburg Research
09:26Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08:01Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:21Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
09:26Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:21Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
10:11Deutsche Börse HoldWarburg Research
08:01Deutsche Börse NeutralUBS AG
27.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen