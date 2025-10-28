Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 226,50 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 226,50 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 266.446 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,93 Prozent. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 206,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 9,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,21 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 259,75 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 13,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

