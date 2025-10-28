Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 229,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 229,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,80 EUR. Bei 229,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.683 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,12 Prozent. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 206,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 11,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 261,00 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 13,95 EUR im Jahr 2028 aus.

