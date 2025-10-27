Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kurseinbußen

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 227,60 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 227,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 225,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 93.966 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 22,66 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 206,00 EUR am 13.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 268,38 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral