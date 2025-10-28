DAX24.275 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.927 -1,6%
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag mit Verlusten

28.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 224,70 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 224,70 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 224,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,30 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 174.932 Stück gehandelt.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,97 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 206,00 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 13,95 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen