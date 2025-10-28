ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 280 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen