Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post mit Abschlägen

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 52,75 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.291 Punkten tendiert. In der Spitze fiel die Deutsche Post-Aktie bis auf 52,74 EUR. Mit einem Wert von 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 210.962 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2021 auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,68 EUR am 26.02.2021.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,77 EUR je Deutsche Post-Aktie aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,29 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Die Deutsche Post AG ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen. Die Deutsche Post unterstützt ihre Kunden in der Verteilung von Presseerzeugnissen sowie Werbe- und Katalogsendungen und bietet Gesamtlösungen für die Unternehmenskommunikation. Über den reinen Transport hinaus werden auch Zusatzleistungen erbracht und beispielswiese Software zur Adressverwaltung oder zur Verwaltung von Verteilgebieten von Postwurfsendungen bereitgestellt.

