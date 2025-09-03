DAX23.781 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
Profil
Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Mittag zu

04.09.25 12:05 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Mittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 31,43 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,59 EUR 0,50 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 31,43 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 668.721 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 25,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 18,49 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,11 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
