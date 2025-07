Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 30,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 30,99 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.512.529 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,47 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,27 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,65 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

