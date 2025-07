Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,13 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 31,13 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 31,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,10 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 216.634 Stück.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,52 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 15.05.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,94 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,76 Mrd. EUR ausgewiesen.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Telekom-Aktie stagniert: Analysten sehen 28% Kurspotenzial trotz Dollar-Schwäche

Juni 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie