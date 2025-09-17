Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit angezogener Handbremse

Deutsche Telekom im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Wert von 29,18 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 29,18 EUR. Bei 29,25 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 29,07 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.034.434 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,06 Prozent hinzugewinnen. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 13,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Deutsche Telekom-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Deutsche Telekom-Aktie dennoch in Rot: Hotline-Prozesse sollen mit KI beschleunigt werden