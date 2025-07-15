DEUTZ Aktie News: DEUTZ schießt am Nachmittag hoch

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 12,7 Prozent im Plus bei 8,50 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 12,7 Prozent auf 8,50 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,65 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,88 EUR. Bisher wurden heute 5.114.939 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,65 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,82 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 57,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,172 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,07 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 454,70 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,613 EUR je Aktie.

