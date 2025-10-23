DEUTZ Aktie News: DEUTZ kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Blick auf DEUTZ-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel kam die DEUTZ-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 8,83 EUR.

Die DEUTZ-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,83 EUR. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 8,89 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 8,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.167 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 11,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 129,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,546 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

