DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Kursverlauf

DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Mittag fester

08.08.25 12:05 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 8,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,90 EUR 0,65 EUR 7,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 8,86 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,89 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 8,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 870.046 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 8,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,40 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 58,89 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,172 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 30.04.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 489,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,613 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

