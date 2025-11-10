DAX23.941 +1,6%Est505.653 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.079 +2,0%
Aktie im Blick

DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag

10.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von DEUTZ zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 8,16 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,13 EUR 0,17 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 8,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 8,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.539 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 18,00 Prozent niedriger. Bei 3,84 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 52,86 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,165 EUR je DEUTZ-Aktie. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 493,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 430,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,543 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

