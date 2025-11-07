DAX23.647 -0,4%Est505.593 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.009 +0,8%
DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Freitagvormittag positiv

07.11.25 09:22 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktie von DEUTZ zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 8,03 EUR.

Das Papier von DEUTZ legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 8,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,89 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.117 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Gewinne von 23,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,13 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,165 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,90 EUR aus.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 518,10 Mio. EUR gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,543 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
