DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 8,19 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 8,19 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 8,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 481.578 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 21,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 53,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,546 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

