DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit negativen Vorzeichen

05.11.25 12:04 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 8,05 EUR ab.

DEUTZ AG
7,84 EUR -0,31 EUR -3,74%
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 8,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,02 EUR. Mit einem Wert von 8,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 350.092 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,546 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
