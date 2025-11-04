DAX23.810 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Aktienkurs aktuell

DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Mittag

04.11.25 12:04 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 8,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,40 EUR -0,29 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 8,42 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 117.701 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei einem Wert von 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Worauf es bei den 9-Monats-Zahlen ankommt

Deutz: Zweistellige Kurse bald möglich

DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
