Blick auf Aktienkurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf grünem Terrain

03.11.25 12:05 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 8,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,73 EUR 0,17 EUR 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 8,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,72 EUR. Mit einem Wert von 8,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 87.195 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,05 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,84 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 55,92 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,546 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
