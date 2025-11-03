DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag im Plus
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 8,62 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 8,62 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,64 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.230 DEUTZ-Aktien.
Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 15,37 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,41 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,10 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Deutz: Worauf es bei den 9-Monats-Zahlen ankommt
Deutz: Zweistellige Kurse bald möglich
DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
