DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag gefragt

31.10.25 12:04 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 8,64 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 8,64 EUR zu. Bei 8,74 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.067 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 13,17 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,546 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Zweistellige Kurse bald möglich

DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft

Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

