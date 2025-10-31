DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 8,64 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 8,64 EUR zu. Bei 8,74 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.067 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 13,17 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,546 EUR fest.

