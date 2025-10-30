DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 8,68 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 8,68 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 8,61 EUR. Bei 8,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 94.390 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Gewinne von 14,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 55,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,546 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

