DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 8,26 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,26 EUR. Bei 8,21 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 23.681 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2025 auf bis zu 9,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 16,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,546 EUR fest.

