DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 8,44 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 8,44 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,36 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 208.953 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,84 EUR am 19.11.2024. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 119,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je Aktie aus.

