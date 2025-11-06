DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
DEUTZ Aktie News: DEUTZ behauptet sich am Vormittag

06.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von DEUTZ hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,99 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die DEUTZ-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,12 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 7,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,08 EUR. Zuletzt wechselten 139.650 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 24,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,546 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Worauf es bei den 9-Monats-Zahlen ankommt

Deutz: Zweistellige Kurse bald möglich

DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
