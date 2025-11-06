DEUTZ Aktie News: DEUTZ behauptet sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DEUTZ hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,02 EUR.

Im XETRA-Handel kam die DEUTZ-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,12 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 7,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,08 EUR. Zuletzt wechselten 139.650 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 24,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,546 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

