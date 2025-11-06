DAX23.730 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,70 -4,6%Nas23.069 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagnachmittag in Grün

06.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 8,09 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 8,09 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,44 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 876.835 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Bei 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,546 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Worauf es bei den 9-Monats-Zahlen ankommt

Deutz: Zweistellige Kurse bald möglich

DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
