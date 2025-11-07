DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 7,92 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 11:40 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,06 EUR. Mit einem Wert von 7,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 136.136 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. 25,57 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 3,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,46 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,165 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,543 EUR je Aktie.

