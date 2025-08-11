DEUTZ Aktie News: DEUTZ verliert am Dienstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 8,90 EUR.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 8,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 355.198 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,32 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 59,10 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,168 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,10 EUR an.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,615 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

