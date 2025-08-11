DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteidigt Stellung am Vormittag

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,00 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,00 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,03 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 8,98 EUR. Bei 9,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.504 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 9,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 59,56 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,168 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,10 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,615 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

