DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag in Grün

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 9,01 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 9,01 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,10 EUR aus. Bei 9,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 346.642 DEUTZ-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 3,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 147,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 EUR. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 11,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,615 EUR je DEUTZ-Aktie.

