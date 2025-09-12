DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 9,76 EUR.

Das Papier von DEUTZ konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 9,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,88 EUR. Mit einem Wert von 9,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 596.673 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 1,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,167 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,577 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

