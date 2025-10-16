DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 8,84 EUR.

Die DEUTZ-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 8,84 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,92 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,49 EUR. Zuletzt wechselten 1.200.383 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 129,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,90 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,546 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

