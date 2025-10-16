DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 8,75 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 8,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 770.301 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 56,04 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

