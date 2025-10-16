DEUTZ Aktie News: DEUTZ verbilligt sich am Donnerstagvormittag

DAX24.123 -0,2%Est505.603 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
So bewegt sich DEUTZ

16.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 8,46 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,73 EUR 0,37 EUR 4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 8,46 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,43 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.338 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 17,62 Prozent Luft nach oben. Bei 3,84 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 119,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,546 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
