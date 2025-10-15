DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ
Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DEUTZ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 8,86 EUR ab.
Die DEUTZ-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 8,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,80 EUR. Mit einem Wert von 8,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 173.910 Aktien.
Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 12,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 56,61 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
