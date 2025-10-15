DAX24.297 +0,3%Est505.628 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

15.10.25 09:22 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von DEUTZ zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,85 EUR -0,06 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 8,88 EUR. Bei 9,01 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 8,88 EUR. Bei 8,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 33.109 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 56,69 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 EUR je DEUTZ-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,546 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
