Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor
Blick auf Aktienkurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag billiger

14.10.25 16:08 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag billiger

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 8,90 EUR.

Die DEUTZ-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 8,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 8,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 441.686 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 10,56 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,84 EUR am 19.11.2024. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 131,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
