DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 9,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 256.253 DEUTZ-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 9,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 60,22 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,160 EUR je DEUTZ-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 11,10 EUR.
Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,615 EUR je DEUTZ-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
