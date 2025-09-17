DAX23.653 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,16 +0,4%Gold3.667 +0,2%
So entwickelt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Donnerstagmittag

18.09.25 12:07 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 9,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191.276 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 61,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,162 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,90 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 518,10 Mio. EUR gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,565 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
