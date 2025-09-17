DAX23.618 +1,1%ESt505.423 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1831 +0,1%Öl67,59 -0,5%Gold3.658 -0,1%
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Aktienentwicklung

DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteuert sich am Donnerstagvormittag

18.09.25 09:30 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteuert sich am Donnerstagvormittag

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,51 EUR 0,13 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 9,52 EUR. Bei 9,52 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,46 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 53.790 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 4,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 61,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,162 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,10 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 420,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,565 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
