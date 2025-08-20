DEUTZ Aktie News: DEUTZ kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Die Aktie von DEUTZ hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 8,99 EUR.

Mit einem Wert von 8,99 EUR bewegte sich die DEUTZ-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,11 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 8,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 387.585 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 9,32 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 3,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,51 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 518,10 Mio. EUR gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,632 EUR je Aktie belaufen.

