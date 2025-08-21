DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Um 11:35 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 9,11 EUR zu. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 9,14 EUR. Bei 9,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 170.667 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 9,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 60,02 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie an.
DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,632 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
